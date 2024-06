Het is Wereldongediertedag, de dag dat we vieren dat we allemaal last hebben van ongedierte. Hier onze Ongedierte Top 50, niet per se in onwillekeurige volgorde, maar poezen wel echt op 1.

1. Poezen. 2. Muizen. 3. Ratten. 4. Mieren. 5. Termieten. 6. Wespen. 7. Bijen. 8. Vlooien. 9. Bedwantsen. 10. Motten. 11. Zilvervisjes. 12. De beestjes in de ontlasting van Frans Timmermans. 13. Fruitvliegen. 14. Duiven. 15. Meeuwen. 16. Van die lui met een Birò. 17. Eikenprocessierupsen. 18. Houtwormen. 19. Boktorren. 20. Inwoners van Almere-Muziekwijk (geen stadsdeel trouwens). 21. Mijten. 22. Hoornaars. 23. Huismijt. 24. Vleermuizen. 25. Houtmieren. 26. Haagwinde, hoewel niet gedierte, toch ongedierte. 27. Zandvlooien. 28. Hooiwagens. 29. Studenten. 30. Hommels. 31. Iets met de Volkskrant. 32. Pissebedden. 33. Steekvliegen. 34. Cabaretiers. 35. Naaktslakken. 36. Rivierslakken. 37. Zwanen. 38. Huisjesmelkers. 39. Van die beesten die in de Amazone in je straal plas omhoog zwemmen en in je pisbuis kruipen. 40. Duitsers die kuilen graven. 41. Marters. 42. Hermelijnen. 43. Slakken. 44. Podcasters. 45. Nog meer slakken. 46. Mollen. 47. Kraaien. 48. Kauwen. 49. Eksters. 50. Fatbikerijders. Toevoegingen?

Update - Muggen op 51 he mensen