Ah gelukkig, op de valreep nog een nieuw beleidsfront in Nederland. Alsof dit land zichzelf nog niet genoeg verstikt onder een drukkende regeltjesdeken, oppert de Partij voor de Dieren om eens iets aan de lichtvervuiling te doen. Niet op de Veluwe of Ameland en zelfs niet bij de kassen in Hoek van Holland, maar in Amsterdam. De stad gevuld met mensen die niet in een stad willen wonen. Die niet houden van drukte, lawaai, toeristen en nu ook niet van licht. Een stad die al onveilig is als alle verlichting werkt en dus geen behoefte heeft aan meer donkere steegjes. De lokale fauna bestaat enkel uit ratten en vliegende ratten, dus voor de diertjes hoeft u het ook niet te doen. Voordat we een lading onhaalbare lichtlimieten invoeren, alle inwoners een lichtquotem geven en de lichtpolitie komt controleren of uw buitenlamp wel precies om 21:00 uur dooft, zouden we de heldere lichten van de PvdD eerst eens verduisterende gordijnen willen adviseren. En mocht dat niet genoeg zijn, steek dan vooral met gevaar voor eigen leven de ring over en ontdek dat weg van de 020-gekte dit land nog genoeg donkere hoekjes bevat om te wonen. Drenthe is prachtig 's nachts en in Limburg stikt het van de sterren. Overal zit u beter, behalve in Brabant, want daar brandt nog licht.