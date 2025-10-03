achtergrond

Pietje en Klaasje gappen een scooter

Niet echt Pietje en Klaasje

En wie hebben we daar? Pietje en Klaasje! Pietje is de zoon van Henk en Klaasje is de zoon van Frits. Pietjes favoriete vak op school was wiskunde B en Klaasje kon heel goed timmeren. Pietje en Klaasje willen een scooter. Die pakken ze af van Wimpie, die heel lang heeft gespaard voor zijn scooter. Wimpie haalt agent Bromsnor erbij. Die gooit Pietje en Klaasje in de gevangenis. Op water en brood, vlegels! De volgende dag komen vaders Henk en Frits naar de gevangenis. Ze zijn heel teleurgesteld in hun zonen. Pietje en Klaasje krijgen 's avonds geen rookworst bij de boerenkool. Dat zal ze leren!

Tags: stelen, dieven, rotterdam
@Mosterd | 03-10-25 | 18:00 | 147 reacties

