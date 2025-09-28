achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

ZoekZoek. Tamelijk domme inbreker

Je had: één taak

Het handige aan AirPods is dat ze niet aan zo'n irritant snoertje vastzitten het onhandige is ook meteen dat ze niet aan zo'n irritant snoertje vastzitten want je bent die dingen dus de godganse dag kwijt schat heb jij mijn AirPods gebruikt nee gezien ook niet nou scheelt mij niks je krijgt toch mooi de schuld. Enfin daarom hebben de goede mensen van Apple dus 'Zoek mijn Airpods' bedacht en nu zijn moderne uitgaves EENVOUDIG VINDBAAR. Wist deze ontiegelijke pedaalemmer niet en dus ging hij, nadat hij ze samen met een tas uit een Rotterdams huis had gejat, vrolijk op een bankje naar deuntjes zitten luisteren. Getroffen vrouw toog naar de plek des onheils, schoot bovenstaande kiekje, en kreeg haar AirPods terug, waarna de domste boef die de havenstad arm is de benen nam. Ergo: tas nog steeds kwijt. Politie zoekt 'm dus; wie biedt?

Tags: zoekzoek, rotterdam, airpods
@Schots, scheef | 28-09-25 | 19:09 | 109 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

Word de held van GeenStijl en word GeenStijl Premium. Dan ben je onderdeel van het roze legioen en kun je tevens genieten van:

  • Het befaamde roze kroontje
  • Een bannervrije website
  • Extra reaguurfuncties
  • Eerste rang bij acties
  • En bovenal: Jij houdt GeenStijl onafhankelijk!

Ik kies voor het volgende premium pakket:

Dat is € 9,89 korting!

Dit wil je ook lezen

LIVE - Demo Rotterdam tegen Asielwetten

Kom Soep! Kom Soep! Heel Nederland naar de poep!

Kom Soep! Kom Soep! Heel Nederland naar de poep!

@Pritt Stift | 13-07-25 | 13:13 | 433 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.