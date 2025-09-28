Het handige aan AirPods is dat ze niet aan zo'n irritant snoertje vastzitten het onhandige is ook meteen dat ze niet aan zo'n irritant snoertje vastzitten want je bent die dingen dus de godganse dag kwijt schat heb jij mijn AirPods gebruikt nee gezien ook niet nou scheelt mij niks je krijgt toch mooi de schuld. Enfin daarom hebben de goede mensen van Apple dus 'Zoek mijn Airpods' bedacht en nu zijn moderne uitgaves EENVOUDIG VINDBAAR. Wist deze ontiegelijke pedaalemmer niet en dus ging hij, nadat hij ze samen met een tas uit een Rotterdams huis had gejat, vrolijk op een bankje naar deuntjes zitten luisteren. Getroffen vrouw toog naar de plek des onheils, schoot bovenstaande kiekje, en kreeg haar AirPods terug, waarna de domste boef die de havenstad arm is de benen nam. Ergo: tas nog steeds kwijt. Politie zoekt 'm dus; wie biedt?