niets is meer veilig

In Amsterdam - die lieve stad van hoop - kun je alles worden. Uithaler, drugsdealer, kraker, klimaatterrorist, damschreeuwer, palliezwaaier, bezig zijn met de wereld in plaats van thuis zitten gamen. Maar je kunt ook PETTEN STELEN. Want petten zijn duur jonguh. Wist u dat de duurste pet ter wereld de Honda Collection's Big Wing Cap is? Kost maar $ 8750,- (stond op internet dus is het waar). Enfin, en nu is een 13-jarige knul zijn petje kwijt. Zomaar genakt door een stuk stront, die zich binnen twee weken moet melden. Anders gaat-ie met z'n gore jattende minderjarige kokosnoot voor altijd het internet op. Oh, en wat staan er een hoop camera's in 020-centrum hè...

Tags: amsterdam, stelen, pet
@Pritt Stift | 29-10-25 | 17:00 | 109 reacties

Reaguursels

