Milieu/Palestina-activisten blokkeren vrachtverkeer havens 010, vrachtwagenchauffeurs delen rake tikken uit

O nee! Demonstratierecht in gevaar!

Eigenlijk waren ze bij activistenclub Geef Tegengas van plan morgen in en rondom de Rotterdamse haven actie te voeren tegen het kapitalisme, maar het werd dus vandaag, en vooral tegen bedrijven die (onderdelen van) wapens leveren aan Israël. De wapenstilstand en mogelijk langdurige vrede interesseert deze demonstranten geen biet; "We must continue to escalate for a liberated Palestine, from the river to the sea," zeggen ze zelf.

Afijn, nu zijn er dus zo'n 100 activisten aanwezig, waarvan een aanzienlijk deel de weg blokkeert. Vrachtwagenchauffeurs moeten iets van A naar B brengen dus die vinden dat: niet leuk, en reageren piswoest. Bij Rijnmond beelden van een chauffeur die een flinke muilperen uitdeelt; verbazingwekkend allemaal zeg.

@Schots, scheef | 10-10-25 | 15:00 | 218 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

