Misschien handig dat de Denker des Vaderlands der Nederlanden en de Dichter des Vaderlands der Nederlanden even de koppen bij mekaar steken over wie nu precies wat gaat doen want gisteren stond Dichter Denker der Nederlanden David van Reybrouck, een soort Rutger Bregman voor mensen die geen genoeg kunnen krijgen van mensen die een soort Rutger Bregman zijn, opeens een gedicht voor te lezen op televisie over dat hij het allemaal verschrikkelijk vindt wat er in Gaza gebeurt. Gek toch. Misschien kon de Dichter der Nederlanden die avond niet, of vindt zij het juist wel prima wat er in Gaza gebeurt, je weet het niet. David kan het in ieder geval niet meer aanzien. Sterkte. Met alles.