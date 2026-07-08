Ja wie had dat in november 2022 nou kunnen bevroeden toen de VVD door de pomp ging en de dwangwet erdoor gedrukt werd: dat er gemeenten zouden zijn die helemaal geen zin hebben om de geïmporteerde klappen van het kabinet op te vangen. Want er zijn natuurlijk asielzoekers die apotheken, er zijn ook asielzoekers die roven, tuffen, stelen, verkrachten en intimideren, en dáár hebben we dan weer géén oplossing voor. Westland hoort bij de tien gemeenten die door Bartje van den Brink zijn aangewezen als municipium non gratum en dus moet de wethouder op het matje komen. Westland geeft echter niet toe: er zitten al 2.000 Oekraïners en veel arbeidsmigranten die werken in de kassen. Geen woning, geen draagvlak, geen ruimte. De Haagse post maakt dan ook geen indruk: "We wisten dat die brief kwam. Prima. Niets doen, niets toezeggen. Dat is onze opdracht aan de wethouder. (...) We zullen alles doen wat in onze macht ligt om te voorkomen dat we een azc krijgen." In Westland gaat het om 643 opvangplaatsen. En weedu hoeveel asielzoekers vorige week de Miele Finishboog van Paradijs Nederland passeerden? 890. Week in, week uit. Schuld van de gemeenten!