Aalten, Achtkarspelen, Bergen (Limburg), Beverwijk, Gemert-Bakel, Overbetuwe, Sluis, Valkenswaard, Voerendaal en Westland. Tien ontiegelijke nazigemeenten die te maken krijgen met de Toorn van God, Bart van den Brink (CDA, bekend van het stemmen tegen de asielmaatregelen), omdat ze weigeren te bukken voor ASIELDWANG. Dat wordt lollig als Bart van den Brink in die gemeenten met z'n blote mannenklauwen een azc gaat bouwen én dat wordt lollig als de eerste fietsen zijn verdwenen, winkels worden leeggeroofd en buschauffeurs in hun gezicht worden getuft. Niet conformeren aan asieldwang levert je in Nederland dus een FOEI-gesprek met de minister op, alsook een plekje op de 'interventieladder van het interbestuurlijk toezicht'. Oooo Nederland, waarom ben je zo Nederlands.