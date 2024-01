Aan de ene kant is Hamas een genocidale club terroristen. Aan de andeer kant ook. Nu er steeds meer bewijs komt dat UNRWA zeg maar best wel een beetje heel veel banden met Hamas heeft, gaan er stemmen op om die lui dan maar misschien eens een keertje geen geld te geven. Lijkt ons een goed idee, maar daar denken ze bij DENK anders over. Tijd voor Tom Staal voor een fair and balanced stukje enerzijds anderzijds televee te maken over een netelige kwestie.