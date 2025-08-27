Kort verhaal lang: volgens de IDF waren zes van de in totaal twintig doden Hamas-strijders, maar had het hoogste commando de aanval niet goedgekeurd en blijft de dood van de vier journalisten een onverminderde, tragische fout. De IDF noemt de onderstaande namen en gezichten als gedode Hamas-strijders, en die namen komen inderdaad voor op de Palestijnse lijst met daarop de die dag gedode Gazanen. Toch zegt de IDF dat het hoofste commando de aanval niet goedgekeurd had, ondanks dat het een Hamas-camerapositie in het ziekenhuis gesignaleerd had, die volgens de IDF gebruikt werd om aanvallen te dirigeren en op te nemen. De Times of Israel tekent 'berichten in Hebreeuwse media' als volgt op:

"According to the reports, Golani Brigade troops first identified the Hamas-installed camera, believed to be monitoring Israeli troop movements. Southern Command approved a drone strike to neutralize the device. Shortly afterward, troops spotted what they thought was a rifle scope, assessed it as an immediate threat, and urgently sought approval to fire. While the division commander authorized tank fire, Southern Command had not, the reports said. In the end, two shells were fired at the site, followed by two more after armed men were identified, for a total of four."

Het derde tankschot kwam dus tussen de journalisten terecht, en het vierde schot tussen toegesnelde andere journalisten en hulpverleners. De IDF lijkt niet in te gaan op de suggestie of het na de oorspronkelijke drone-aanval vervolgens media-camera's heeft aangezien voor nieuwe Hamas-cameraposities. IDF stafchef Eyal Zamir heeft wel een onmiddellijke verbreding van het onderzoek aangekondigd "to scrutinize the approval process for the strike, including the timing of the attack, the type of munitions used, and the chain of decision-making on the ground."