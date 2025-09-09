Novum: IDF roept op tot evacuatie GEHEEL Gaza-Stad, grondinvasie lijkt ophanden
Ja, dan staat er iets te gebeuren
#عاجل إلى جميع سكان مدينة غزة والمتواجدين في كل أحيائها، من المدينة القديمة وتفاح شرقًا وحتى البحر غربًا— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 9, 2025
⭕️جيش الدفاع مصمم على حسم حماس وسيعمل في منطقة مدينة غزة بقوة كبيرة، كما عمل في مختلف أنحاء القطاع.
⭕️من أجل سلامتكم، أخلوا فورًا عبر محور الرشيد باتجاه المنطقة الإنسانية في… pic.twitter.com/XiNYwBhPOQ
Het laatste bolwerk. Netanyahu's vastberadenheid Gaza-Stad in te nemen werd verguisd door de internationale 'gemeenschap', in praktische twijfel getrokken door de IDF-stafchef, en vervloekt door de families van de overgebleven gijzelaars. Maar de 60.000 extra reservisten werden begin september gemobiliseerd en nu lijkt de invasie ophanden. In de bovenstaande tweet door de Arabische IDF-woordvoerder Avichay Adraee staat te lezen:
"Aan alle inwoners van Gaza-Stad en degenen die aanwezig zijn in al haar buurten, van de Oude Stad en Tuffah in het Oosten tot de zee in het Westen.
- De IDF is vastbesloten om Hamas te verslaan en zal in het gebied rond Gaza-Stad met grote slagkracht opereren, zoals het ook in de rest van de Gazastrook heeft gedaan.
- Voor uw veiligheid dient u onmiddellijk te evacueren via de Rashid-as naar het humanitaire gebied in Al Mawasi.
- Het is erg gevaarlijk om in dit gebied te blijven.
- Melden van Hamas-barrières of pogingen van haar leden om de evacuatie te voorkomen - 0529625830"
Ja, zo'n memo circuleer je niet als de plantsoendienst langskomt nee. In de aanloop naar de waarschijnlijke grondinvasie vernietigde de Israëlische luchtmacht dit weekend volgens Hamas vijf prominente flatgebouwen, die volgens de IDF als Hamas-uitvalbasis gebruikt werden. We blijven kijken.
Een aantal flatgebouwen in kwestie
🇮🇱 𝗣𝗿𝗶𝗺𝗲 𝗠𝗶𝗻𝗶𝘀𝘁𝗲𝗿 𝗡𝗲𝘁𝗮𝗻𝘆𝗮𝗵𝘂:— Noor Dahri - نور ڈاہری 🇬🇧 (@dahrinoor2) September 9, 2025
“We have destroyed fifty Hamas towers in Gaza over the past few days, and that is just the beginning.”
These buildings were destroyed in an effort to thwart observation capabilities and pave the way for maneuvering IDF forces. pic.twitter.com/cEWHwMsIfr
