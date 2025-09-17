De IDF-stafchef wilde het aanvankelijk niet, maar zoals Netanyahu al zijn stafchefs op zulke momenten bleef herinneren: "Israël is een land met een leger, geen leger met een land," dus ze moeten wel. De IDF zegt dat het afgelopen nacht 50 doelen raakte, waaronder "Hamas weapons manufacturing workshop, where several operatives involved in building explosive devices were gathered." Daarbij vielen volgens Hamas zo'n 16 doden, gisteren waren het er volgens Hamas rond de 100, waarbij niet gedifferentieerd wordt tussen strijders en burgers. Een van die aanvallen lijkt het internet- en telefoonverkeer van Gaza-Stad platgelegd te hebben: "The Palestinian Telecommunications Regulatory Authority, based in the West Bank, says Israeli strikes on the main network lines in northern Gaza have collapsed internet and telephone services, cutting Gazans off from the outside world." Volgens de IDF zijn zo'n 400.000 van de 1 miljoen inwoners de stad ontvlucht. Om de evacuatie van de resterende en tot vertrek bereide burgers te bespoedigen heeft de IDF voor 48 uur een tweede vluchtroute naar humanitaire zones geopend.