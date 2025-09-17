Offensief Gaza-Stad: "400.000 Gazanen ontvluchtten stad, 50 doelen geraakt, internet en telefoonverkeer afgesneden door aanval"
Dag 2
September 17, 2025
De IDF-stafchef wilde het aanvankelijk niet, maar zoals Netanyahu al zijn stafchefs op zulke momenten bleef herinneren: "Israël is een land met een leger, geen leger met een land," dus ze moeten wel. De IDF zegt dat het afgelopen nacht 50 doelen raakte, waaronder "Hamas weapons manufacturing workshop, where several operatives involved in building explosive devices were gathered." Daarbij vielen volgens Hamas zo'n 16 doden, gisteren waren het er volgens Hamas rond de 100, waarbij niet gedifferentieerd wordt tussen strijders en burgers. Een van die aanvallen lijkt het internet- en telefoonverkeer van Gaza-Stad platgelegd te hebben: "The Palestinian Telecommunications Regulatory Authority, based in the West Bank, says Israeli strikes on the main network lines in northern Gaza have collapsed internet and telephone services, cutting Gazans off from the outside world." Volgens de IDF zijn zo'n 400.000 van de 1 miljoen inwoners de stad ontvlucht. Om de evacuatie van de resterende en tot vertrek bereide burgers te bespoedigen heeft de IDF voor 48 uur een tweede vluchtroute naar humanitaire zones geopend.
400.000 Gazanen ontvluchtten Gaza-Stad
Ook: Gazaans verzet tegen Hamas krijgt steeds meer vorm
The armed group of Abu Sufn Al-Astal, which was behind the last operations against Hamas in Khan Yunis, another anti-Hamas group is being created in the vicinity of the Jordanian hospital in Khan Yunis. https://t.co/6bE2otI2mv pic.twitter.com/U7end0IdS5— Ph.Gritti (@Philipp27960841) September 17, 2025
Toelichting offensief
“Gaza City is the central hub of Hamas’s military and governing power – their main stronghold. Hamas has turned Gaza City into the largest human shield in history”— Israel Defense Forces (@IDF) September 16, 2025
🎥WATCH: BG Effie Defrin on the expanded ground activity in Gaza City. pic.twitter.com/W8k9rRCZnO
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
IDF: "Grondoffensief Gaza-Stad gestart na 850 geraakte doelen afgelopen week"
Een net van ijzer sluit zich rond Hamas
Novum: IDF roept op tot evacuatie GEHEEL Gaza-Stad, grondinvasie lijkt ophanden
Ja, dan staat er iets te gebeuren
Hamas-vrij Oost-Rafah opent progressieve school en moskee: "Hamas stal onze kinderen in naam van islam"
Dit kan dus niet in heel Gaza zolang er ook maar een korrel Hamas overblijft
IDF verbreedt onderzoek: 'Aanval op Nasser Hospital doodde 6 Hamas-strijders, maar dood 4 journalisten blijft tragische fout'
Het was geen luchtaanval, maar een tankaanval
IDF roept 60.000 reservisten op, 1 miljoen inwoners Gaza-Stad hebben tot 7 OKTOBER om te evacueren
De operatie heet "Gideon’s Chariots B", niet te verwarren met oorspronkelijke grondoperatie Gideons's Chariots die in mei 2025 begon.
Journalist zegt NVJ-lidmaatschap op wegens verheerlijking Hamas-adept Anas al-Sharif
'Anas' voor ingewijden namelijk de gehele systeemmedia
Gedenkplek bij oorlogsmonument 1940-1945 Domplein 030 voor Hamas-adept Anas al-Sharif
ZZP'er met schijnzelfstandigheid!