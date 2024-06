Proficiat iedereen, de eerste tropische dag is binnen. Stond op Weerplaza.nl dus is het waar. In het uiterste zuiden van Noord-Brabant ging het zojuist door de 30-graden grens. Dit neemt niemand ons meer af. Handenwrijvende Frans Timmermans. Bij de Staatsomroep en de overige systeemmedia mogen de droogteredacties (150 FTE) weer aan het werk, prijs patatfriet weer naar beneden en kom maar door met ANP-foto's van senioren met voetenbadjes en heerlijke berichten als "airco's en zwembaden niet aan te slepen". Oh, en belt iemand Vitens even?

Update: 30,5 inmiddels