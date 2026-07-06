Tip. Doe maar even niet naar Zuid-Frankrijk gaan
Merde, veel te heet
ALERTE - La situation devient hors de contrôle dans les Pyrénées-Orientales, autour d'Ille-sur-Têt, où un incendie gigantesque prend de l'ampleur, vient de pénétrer dans le massif des Aspres et a parcouru plus de 2000 hectares de végétation, devenant déjà le plus important feu de… pic.twitter.com/JhcR9y3mU9— Infos Françaises (@InfosFrancaises) July 5, 2026
Een tip die we niet lichtzinnig geven: ga niet naar Zuid-Frankrijk; niet voor business en zeker niet voor pleasure. U zult zich daar namelijk lelijk verbranden (geen pleasuretje), en geen zonnebrand die u daar tegen beschermt en geen aftersun die dan nog verkoeling biedt. Heeft er allemaal mee te maken dat Zuid-Frankrijk nogal flink in de fik staat. In Zuidoost-Frankrijk zijn zondagavond 10.000 mensen geëvacueerd vanwege bosbranden en in het departement Pyrénées-Orientales brandt de hele handel langzaam weg. Fransen wordt gevraagd niet de weg op te gaan om hulpdiensten alle ruimte te geven - zo erg is het gesteld. Het is derhalve sterk aan te raden alsook handig dat u zich daar niet bij voegt. Kijk, we snappen dat u Nederlander bent en uit principe alle adviezen in de wind slaat. Bovendien bent u massaal francofiel door Matthijs van Nieuwkerk en Rob Kemps (geef toe). U hoeft dus niet te luisteren naar ons vurig betoog. Maar als u straks de kofferbak heeft ingeruimd, nog een blik werpt op dat lieve snoetje van dochterlief en toch begint te twijfelen, bedenk dan dat er ook geweldige tiny houses vrij zijn op de wolvenrijke Veluwe. Het zal uw leven maar redden!
Update - De blusbrigade begint: Thoughts and prayers van president Macron onderweg naar het vuur.
Code Oranje aan de hemel
🔥 DANTESQUE! 🔥— vigiprevention_meteo (@VigipreventionM) July 5, 2026
L'#incendie est hors de contrôle dans les Pyrénées-Orientales. Plus de 10 000 personnes ont été évacuées, notamment dans les secteurs d'Ille-sur-Têt, #Rodès et #Bouleternère. Le #feu a déjà parcouru plus de 4 500 hectares
{🎥: @ KévinPoncin à la commune… pic.twitter.com/9UMn40IzJR
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