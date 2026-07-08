Mannen de GC hier. Morgen de wedstrijd tussen Frankrijk en Marokko. We zullen ons voor deze ene keer bezighouden met de fans van Marokko. Eerst even de verwachtingen rond de wedstrijd. Bij een overwinning van Frankrijk verwachten we rellen in Den Haag, Amsterdam en Utrecht. Bij een overwinning van Marokko verwachten we rellen in Den Haag, Amsterdam en Utrecht. Dan nog even inhoudelijk over ons optreden bij de scenario's. Bij rellen na een overwinning van Frankrijk gaan we niet handhaven. En bij rellen na een overwinning van Marokko gaan we ook niet handhaven. Als we worden bespuugd of bekogeld met stenen en eieren lopen we weg. Als verkeersregels overtreed worden kijken we de andere kant op. Als er vuurwerk wordt afgestoken steken we een duim op. Als iemand een liedje wil zingen, zingen we gezellig mee. En als iemand met ons onverhoopt wil iftarren: dek de tafel! De koffie staat in Wagen 1, een schone onderbroek aantrekken kan in Wagen 3. En nogmaals mannen: niet ingrijpen. Geen oorlog. Niet handhaven. Geen oorlog. We doen lekker niks. En dan laten we het Ibrahim Afellay en Abdelkader Benali allemaal wel weer duiden op tv. Iemand nog vragen? Nee?