VIDEO. Franse jongen Louis (17) doodgetrapt door vijf exponenten van het nieuwe Frankrijk
De rauwe werkelijkheid van het nieuwe Frankrijk
Beeld. Het tragische einde van Louis, een zeventienjarige jongen die zaterdag zwaargewond werd aangetroffen op een bouwterrein in Narbonne, waarna hij enkele dagen later in een ziekenhuis overleed. Wat was er gebeurd? Gelukkig hebben we de beelden nog! Louis is op krankzinnige wijze doodgeslagen en doodgetrapt door vijf exponenten van het Nieuwe Frankrijk. Of hoe ze dat in Frankrijk noemen: """"""Jeunes""""""""". De vijf daders zijn snel gepakt, van die vijf zijn er drie minderjarig. Frankrijk is in rep en roer en Marine Le Pen is er als de kippen bij: "De lynchpartij breekt het hart en voedt een immense woede bij de Fransen tegenover deze alledaagse barbarij die niet langer kan worden geminimaliseerd, gerelativeerd of verborgen." Ahhhh Frankrijk, wat was het mooi toen de guillotine nog bestond.
Louis eerder ook al aangevallen
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