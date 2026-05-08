We schakelen even over naar Leiden, waar de in 2014 naar Nederland gevluchte Syriër Nour Al-M. woont. Die kwam ooit deze kant op voor zijn 'vrijheid, veiligheid en vrijheid van meningsuiting', en schrikt zich nu een hoedje van wat dat in de praktijk blijkt te betekenen. Want nu eist het OM plotseling drie jaar celstraf tegen de beste man vanwege lidmaatschap van IS en het verspreiden van propaganda, terwijl hij naar eigen zeggen 'alleen een goede moslims wil zijn en de koran wil volgen'. Zo deelde hij met jan en alleman IS-krant Al Naba (interessant spul wel), legde hij op Facebook de eed van trouw aan IS (wat dat ook wezen mag) af en riep hij God (vzmh) op 'van het martelaarschap zijn lot te maken'. "IS is de waarheid en ik sta aan de kant van IS," appte hij aan zijn zus, maar dat moet je allemaal in bredere context zien, betoogde hij in de rechtszaal. "Ik ben geïnteresseerd in het Midden-Oosten, maar ik ben neutraal (...) Ik ben met het kalifaat, omdat ik geloof in de overlevering die zegt dat na de overwinning het kalifaat komt. Dat komt voort uit mijn geloof en ik ben vrij om dat te geloven (...) Ik hoop dat ik niet veroordeeld wordt voor mijn overtuigingen en een chatgesprek met mijn zus." Nee zeg, stel je voor!