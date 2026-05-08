29-jarige Syriër die IS-propaganda verspreidde en wilde sterven als martelaar kwam naar Nederland voor 'vrijheid, veiligheid en vvmu'
En geef hem eens ongelijk
We schakelen even over naar Leiden, waar de in 2014 naar Nederland gevluchte Syriër Nour Al-M. woont. Die kwam ooit deze kant op voor zijn 'vrijheid, veiligheid en vrijheid van meningsuiting', en schrikt zich nu een hoedje van wat dat in de praktijk blijkt te betekenen. Want nu eist het OM plotseling drie jaar celstraf tegen de beste man vanwege lidmaatschap van IS en het verspreiden van propaganda, terwijl hij naar eigen zeggen 'alleen een goede moslims wil zijn en de koran wil volgen'. Zo deelde hij met jan en alleman IS-krant Al Naba (interessant spul wel), legde hij op Facebook de eed van trouw aan IS (wat dat ook wezen mag) af en riep hij God (vzmh) op 'van het martelaarschap zijn lot te maken'. "IS is de waarheid en ik sta aan de kant van IS," appte hij aan zijn zus, maar dat moet je allemaal in bredere context zien, betoogde hij in de rechtszaal. "Ik ben geïnteresseerd in het Midden-Oosten, maar ik ben neutraal (...) Ik ben met het kalifaat, omdat ik geloof in de overlevering die zegt dat na de overwinning het kalifaat komt. Dat komt voort uit mijn geloof en ik ben vrij om dat te geloven (...) Ik hoop dat ik niet veroordeeld wordt voor mijn overtuigingen en een chatgesprek met mijn zus." Nee zeg, stel je voor!
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Het StamCafé voor Judith Sargentini
We hebben ze als stakkers verwend en krijgen ze als wolven terug
Negen jaar cel in hoger beroep voor zwakzinnige IS-feeks Hasna Aarab uit Hengelo
Foto van Haatsnee Aarab (34) uit Hengelo (geen idee, misschien ook wel niet)
Syrische transvrouw bedreigd, aangerand en neergestoken in azc Leiden
Asielzoekers in opstand tegen doorgeslagen woke-ideologie in azc's
Grootste detentiekamp voor IS-gespuis loopt leeg, 22.000 gevangenen op vrije voet in Syrië
Gevangenishervorming in het Midden-Oosten
10 gemeenten krijgen boete om illegaal onderzoek naar lokale moslimgemeenschap
Autoriteit Persoonsgegevens haalt in totaal 250K op
LIVE - Afscheidsdienst van Charlie Kirk vanuit vol stadion in Phoenix
Toespraken van Trump, JD Vance en weduwe Erika Kirk