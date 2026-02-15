Na de val van de Islamitische Staat verdwenen een hoop idealisten van jihadistisch snit in het Syrische detentiekamp al-Hol, bijna 74 duizend zelfs. Daar waren er begin dit jaar nog 22 duizend van over, waaronder een paar duizend permanente jihadtoeristen uit het but'nland. Vooral veel vrouwen, niet zelden met hun jonge kinderen, die op indrukwekkend jonge leeftijd natuurlijk al monumentaal verpest zijn. In al-Hol zaten ook Nederlandse Syriëgangers en IS-bruiden (een enkeling wist te ontsnappen). Het goede nieuws: onze landgenoten zijn weer vrij.

Al-Hol werd bewaakt door de SDF (Syrian Democratic Forces), maar dat zijn Koerden en het Koerdische bewind aldaar is ten einde. Gevolg is dat nu onduidelijk is waar 22 duizend IS-gevangenen zich bevinden. Het zou natuurlijk kunnen dat ze naar elders verplaatst zijn, maar daar lijkt het niet op. Wel duidelijk: "All of the 6,279 foreign detainees in camp al-Hol are no longer there".

Nou, lekker dan.