achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

word lid

nachtmodus

tip redactie

doneer

Grootste detentiekamp voor IS-gespuis loopt leeg, 22.000 gevangenen op vrije voet in Syrië

Gevangenishervorming in het Midden-Oosten

Na de val van de Islamitische Staat verdwenen een hoop idealisten van jihadistisch snit in het Syrische detentiekamp al-Hol, bijna 74 duizend zelfs. Daar waren er begin dit jaar nog 22 duizend van over, waaronder een paar duizend permanente jihadtoeristen uit het but'nland. Vooral veel vrouwen, niet zelden met hun jonge kinderen, die op indrukwekkend jonge leeftijd natuurlijk al monumentaal verpest zijn. In al-Hol zaten ook Nederlandse Syriëgangers en IS-bruiden (een enkeling wist te ontsnappen). Het goede nieuws: onze landgenoten zijn weer vrij. 

Al-Hol werd bewaakt door de SDF (Syrian Democratic Forces), maar dat zijn Koerden en het Koerdische bewind aldaar is ten einde. Gevolg is dat nu onduidelijk is waar 22 duizend IS-gevangenen zich bevinden. Het zou natuurlijk kunnen dat ze naar elders verplaatst zijn, maar daar lijkt het niet op. Wel duidelijk: "All of the 6,279 foreign detainees in camp al-Hol are no longer there".

Nou, lekker dan.

Tags: islamitische staat, syrië , jihadbruiden
@Schots, scheef | 15-02-26 | 15:00 | 274 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.