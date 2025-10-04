achtergrond

GSTV komt naar u toe! De beste gesprekken van Leids Ontzet

TE PAARD & HET LAND IN

Als je iemand het land in kan sturen om typisch Nederlandse aangelegenheden te beschouwen is het Tom Staal wel. Tom Staal is zó typisch Nederlands dat hij niet eens een Nederlander is. Tom Staal is nog Nederlandser dan braadworst en nog Nederlandser dan zeiken over het weer. Enfin, dit weekend ging meneer in het kader van 'GSTV komt naar u toe' de stemming peilen op Leids Ontzet. Of het nog een beetje gezellig is, of de mensen nog gaan stemmen ('Geelt Wilders'), of er nog een beetje gedronken wordt, u kent het allemaal wel. En waar zullen we 'm VOLGENDE WEEK eens heen sturen?

Tags: gstv , leiden, leids ontzet, leidens ontzet
@Mosterd | 04-10-25 | 19:33 | 84 reacties

