GSTV komt naar u toe! De beste gesprekken van Leids Ontzet
TE PAARD & HET LAND IN
Als je iemand het land in kan sturen om typisch Nederlandse aangelegenheden te beschouwen is het Tom Staal wel. Tom Staal is zó typisch Nederlands dat hij niet eens een Nederlander is. Tom Staal is nog Nederlandser dan braadworst en nog Nederlandser dan zeiken over het weer. Enfin, dit weekend ging meneer in het kader van 'GSTV komt naar u toe' de stemming peilen op Leids Ontzet. Of het nog een beetje gezellig is, of de mensen nog gaan stemmen ('Geelt Wilders'), of er nog een beetje gedronken wordt, u kent het allemaal wel. En waar zullen we 'm VOLGENDE WEEK eens heen sturen?
Het was even stil rond Ehsan Jami. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 werd hij in Rotterdam verkozen voor Leefbaar Rotterdam als hoogste nieuwkomer op plek 5. Met ingang van 30 april 2021 stopte Jami als gemeenteraadslid vanwege zijn nieuwe functie als griffier op Sint-Eustatius en nu is hij terug in Nederland om te promoveren aan de Universiteit van Leiden.
