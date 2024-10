"Bij een pro-Palestijnse demonstratie op Leiden Centraal blijken de demonstranten een eigen ordedienst te hebben ingezet. Meerdere jonge mannen in zwarte uniformen met oortjes hielden de reacties van NS reizigers in de gaten. Volgens het Leidsch Dagblad greep de ordedienst P.A.W. (Protest Alliance Watch) ook in. (...) Filmen van demonstranten is niet de bedoeling. Tegengeluiden verkondigen trouwens ook niet. Een man van rond de 50 wordt bij z’n arm gepakt en vakkundig het station uitgewerkt." Klinkt als PAW Patrol, maar dan ongezellig!

Dus wij zoeken naar die Protest Alliance Watch: "Wij zetten ons in voor het waarborgen van het recht op demonstratie en de bescherming van demonstranten. Onze inzet komt voort uit islamitische waarden als rechtvaardigheid en solidariteit." Ahaaaa islamitische bruinhemden! De Sturmabteilung met de Koran! Ernst Röhm vzmh! Wij zeggen: allemaal het land uit, en de burgemeester van Leiden mee! Hoooo, mág mee. Moet niet. Mag!