Voor de goede orde: in principe zijn wij geen voorstanders van vreemde mogendheden die Nederland binnenvallen om vitale schade toe te brengen aan onze gezondheidszorg. Maar wat als die vreemde mogendheid de oudste en laatste democratie in Europa is onder leiding van all round mooie lul Boris Johnson? Tsja. Dan weten wij nog zo net niet aan welke Grondwet we nou precies trouw zouden zweren. En het puntje kwam dus bijna bij het paaltje in maart 2021, toen er nogal wat gedoe was over in Leiden geproduceerde coronavaccins. De betrouwbaarste krant van Groot-Brittannië Daily Mail heeft namelijk een SCOOP.

"Boris Johnson asked the security services to draw up plans to raid a Dutch Covid vaccine factory after the EU 'stole' millions of doses destined for Britain during the pandemic, it has been claimed.

Diplomatic sources said the former prime minister was 'enraged' after the EU effectively blocked the export of five million doses of the AstraZeneca jab at the height of the vaccine rollout in March 2021.

At one point Mr Johnson asked the security services to investigate 'military options' for retrieving the doses from the plant in Leiden, in the Netherlands."

Oi oi oi. On Her Majesty's Secrete Service live in Leiden, in the Netherlands. En dat wij dan Marco Kroon en Gijs Tuinman in hadden moeten zetten om James Bond een kopje kleiner te maken om onze vaccins, die maar niet geprikt werden, te beschermen. Wel opvallend dat wij dit bericht nog niet hebben gelezen bij al die mensen die zo goed zijn in complotten doorzien, maar misschien is dat juist wat ze willen dat je denkt! En komt er nog een Britse inval om de vertaling van dat boek over Meghan en Harry af te pakken?