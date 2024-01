Van de geheim verklaarde scriptie van die andere Leienaar kennen we tenminste nog het voorblad, die van de veroordeelde moslimterroriste Soumaya Sahla is een groot mysterie. Het is de volgende act in Circus Sahla ook al dalen we langzamerhand van het betere trapezewerk en de olifanten en tijgers af naar het niveau konijnen- en kippenkunstjes qua groot nieuws. Enfin, het komt van Ton F. Van Dijk en daarom is een en ander wellicht een vingeroefening voor een veel grotere onthulling dus deze is voor het dossier:

Hoogleraar Mayke Kaag (niet de zus van) weigert inzage te geven in een scriptie van Sahla omdat deze door de Universiteit Leiden middels een embargo GEHEIM VERKLAARD is. Vreemde zaak vindt ook Dr. A.A. Kluveld (in wie wij Amanda Kluveld menen te herkennen, schrijf dat dan Ton Fitzgerald) maar waarom de inhoud van Sahla's thesis met de ietwat slaapverwekkende titel In the Name of Geopolitics. The Proxy-War between Saudi-Arabia and Iran in Ghana by Means of Islamic NGOs niet openbaar gemaakt mag worden blijft onduidelijk. Zou de voormalig Hofstadgroepterroriste er atoomgeheimen in onthullen?