Context: een Duitse man (62) zegt in 9 maanden 217 coronavaccins gekregen te hebben, maar 'slechts' 134 daarvan zijn officieel bevestigd. De man deed dit om "persoonlijke redenen". En we kunnen alleen maar hopen dat die persoonlijke redenen het boven- en onderstaande bordeel betrof, waar je gratis 30 minuten door mocht brengen met een dame naar keuze als je je liet vaccineren.

Hoe dan ook, z'n immuunsysteem is in orde volgens onderzoekers van de Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. In de verslagen leest u: "Throughout the entire hypervaccination schedule HIM did not report any vaccination-related side effects. (...) Certain immune cells and antibodies against SARS-CoV-2 are even present in considerably higher concentrations than is the case with people who have only received three vaccinations. Further tests indicated that there was no change to the immune system’s effectiveness against other pathogens. It therefore appears to be the case that the hypervaccination has not damaged the immune system as such."

Weet je, mooi.