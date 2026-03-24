OM in hoger beroep: 'Ex-NCTV'er Abderrahim el Manouzi ten onrechte vrijgesproken van spionage'
Saga duurt voort
Kijk aan. Het Openbaar Ministerie gaat in hoger beroep tegen de uitspraak van de rechtbank in de zaak van Adbderrahim El Manouzi, die staatsgeheime documenten uitprintte, mee naar huis nam, opsloeg op laptops en telefoons die hij meenam op zijn vele reizen naar Marokko, waar hij allerlei leden van de geheime dienst ontmoette en 'dingetjes' met hen uitwisselde, terwijl zij ook sommige reizen voor hem regelden, waar hij dan weer geen goede verklaring voor had, maar werd vrijgesproken van spionage. "De door het OM ingebrachte bewijsmaterialen en argumenten zijn met onvoldoende gewicht beoordeeld, zo vindt het OM. Ook de opgelegde strafmaat voor het bezit van staatsgeheime documenten zijn volgens het OM te laag. Dit is onder meer omdat het om een enorme hoeveelheid documenten gaat, zowel thuis en op reis. De verdachte had bij uitstek moeten weten hoe om te gaan met staatsgeheime documenten, en wijst ten onrechte naar toestemming van verschillende leidinggevende van de NCTV." Wordt dus, weer, vervolgd.
Reaguursels
