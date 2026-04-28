Best wel interessant Woo'tje in de stijlloze mailbox in de categorie: hee kijk nou. Weet u nog, afgelopen jaarwisseling, dat heel Nederland zo rond een uur of half één werd opgeschrikt door een tyfusharde NL Alert omdat het zo druk was bij 112? Dat was dus helemaal geen spontaan bericht, maar een uitgebreid vooraf geplande actie, omdat er nu eenmaal iedere jaarwisseling ontzettend veel mensen 112 bellen omdat er nu eenmaal iedere jaarwisseling ontzettend veel dingen misgaan met vuurwerk, alcohol, en andere jolijt. U zult ons dan ook niet horen beweren dat we hier een enorme samenzwering hebben ontdekt, maar het is op zich best wel boeiend om te lezen hoe er achter de schermen werd toegeleefd naar dat schijtirritante geluid, én er verder nergens (bij ons weten) is gecommuniceerd dat het dus niet bepaald een spontaan berichtje was, of een soort standaardprocedure die was voorbereid bij overbelasting.

Net als andere jaren werd de jaarwisseling door de 112-hulpdiensten voorbereid. Daarbij werd al snel het plan werd opgevat om bij een hoge belasting van de 112-lijnen (de meldkamers werkten al met dubbele bezetting) een NL Alert uit te sturen. Aanvankelijk was het idee om bij een belasting van 80% een bericht uit te laten gaan, maar omdat de brandweer bang was dat de belasting zo snel zou stijgen dat je dan te laat was, werd dit aangepast 'tussen de 70% en 80%'. Ook minister van Oosten (opzoeken wie dit was, red.) is van dit besluit op de hoogte gesteld middels een vertrouwelijke nota.

Tijdens de nacht zelf steeg de belasting tussen vijf over twaalf en half één razendsnel, zodat het uiteindelijke besluit een bericht te sturen om 00:26 werd genomen, toen de bezetting al 100% was. In een evaluatie staat: "Op het hoogtepunt kregen de meldkamers 1400+ meldingen per kwartier. Dit is het hoogste aantal meldingen ooit. De belasting heeft heel eventjes (secondes) boven de 100% gezeten en is na het versturen van het NL-Alert weer snel gedaald." Vooral de brandweer had het op dat moment druk. De verantwoordelijken voor de ambulancediensten waren achteraf juist niet blij met het NL-Alert: "De discipline Ambulance ervaarde de inzet van het NL-Alert echter als negatief. Omdat hun kolom niet overbelast was, vreesde zij dat burgers met terechte hulpvragen werden afgeschrikt." Conclusie: "Dit benadrukt de noodzaak voor een genuanceerde afweging bij landelijke noodmaatregelen." Is wel zo natuurlijk, net zoals het wel zo is dat iedereen die de hele tijd al zei dat het allemaal één groot vooropgezet plan was toch wel een beetje gelijk heeft gehad.

