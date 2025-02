Het gaat niet goed met onze ambulances. Dat is erg jammer, want in Nederland hebben we dus bijzonder snelle ambulances. Er zijn nota bene talloze filmpjes van Amerikanen die vol bewondering naar POV-beelden van onze ambulanceritten kijken. Maar dat er zijn dus hele gebieden waar de ambulancerespons DRAMATISCH is, blijkt uit onderzoek van RTL Nieuws. Die hebben de gegevens van 3 miljoen ritten in de afgelopen 5 jaar ge-Woo'd, en dat bleek nogal schokkend. In totaal lukt het ambulances in 9,3 procent van alle gevallen niet om binnen een kwartier op locatie te zijn, terwijl het landelijke streven is om dat getal onder de 5 procent te houden. Er zijn zeker 63 dorpen en wijken waar een te late ambulance regel in plaats van uitzondering is. Daar kan het wel een HALF UUR duren voordat er medische hulp ter plaatse is. Oke, het zijn allemaal nog tijden waar ze in Alaska of Australië jaloers op zullen zijn. Maar dit is NEDERLAND. WIJ ZIJN NEDERLAND. WE HEBBEN HIER GEEN OUTBACK. DIT MOET BETER.