Ach jee. Dat dit nou net onze togadragers, die al zoveel kritiek krijgen, moet overkomen. "De voor een plofkraak, een overval en twee inbraken tot 6 jaar cel veroordeelde Amsterdammer Yakub S. (23) is onbedoeld vrijgelaten." Leuke jongen, die Yakub: "De misdrijven waarvoor S. en zijn vriend werden veroordeeld, gingen met grof geweld gepaard." En wat is er nou gebeurd, ja hilarisch echt, heerlijk onderwerp om een keer bij Napleiten te bespreken amice! "Op 17 juli heeft de Haagse rechtbank het voorarrest van Yakub S. echter geschorst. Normaal gesproken zou hij vervolgens vanwege de Amsterdamse zaak in voorarrest zijn genomen, maar dat ging mis." Oepsie woepsie. "Doordat het computersysteem was weggevallen, heeft het bericht over de vrijlating van S. in Den Haag de Amsterdamse officier van justitie ‘mogelijk’ niet bereikt - al zoekt het Openbaar Ministerie intern nog uit of daarvoor bewijs te vinden is." Rechter wist van niks, aanklager wist van niks, en toen waren ze vergeten hem vast te zetten. "Op 19 augustus is S. in Amsterdam veroordeeld tot 6 jaar cel, maar toen de fout bekend werd, moest hij worden vrijgelaten. Er was immers geen grond waarop hij in de cel kon worden gehouden." Kijk dat zijn nou de zegeningen van de rechtsstaat, als er ergens een administratieve fout wordt gemaakt mag een gewelddadige overvaller de deur uitlopen, regels zijn regels!

UPDATE: Indringende samenvatting zitting bij het FD: Yakub en Serkan gaan nietsontziend te werk in hun honger naar snel wat geld