(HIERRR LIVEBLOG IRAN)

Ruud de Wild vindt het ontzettend zielig voor Ruud de Wild dat Ruud de Wild een racist wordt genoemd (dat is ook onterecht) en dat Ruud de Wild zijn kinderen 'ermee te maken krijgen' dat hij een racist wordt genoemd (dat is walgelijk) en dat hij met de dood wordt bedreigd (dat is 2026) naar aanleiding van die ontiegelijk sneue ophef rond zijn babi pangang interview. Tot zover: niks aan de hand. Maar nu heeft Ruud de Wild bedacht dat hij zijn bedreigers lekker terug gaat pakken door in zijn eigen programma aan te kondigen dat hij dat programma niet meer gaat presenteren. Want 'genoeg is genoeg' ofzo.

Dat slaat natuurlijk helemaal nergens op, ook niet als je het van een briefje opleest. Bovendien: als je zo'n last hebt voor de aandacht voor deze rel, dan zijn er betere manieren om ervoor te zorgen dat die aandacht verdwijnt dan op landelijke radio een statement maken en daarna weg te lopen. En als Ruud de Wild echt gelooft dat dreigende gekkies door dit statement op andere gedachten gebracht worden, dan hebben wij hem nog wel een paar geneeskrachtige edelstenen te verkopen.

Maar ja, met de slachtoffertroeven 'doodsbedreigingen' en 'kinderen' maak je wel kans om de slag van een racismeverwijt te winnen in Het Kaartspel Van De Publieke Opinie In Nederland. Omroep Powned verwacht dat De Wild volgende week gewoon weer terug is, want genoeg mag dan wel genoeg zijn, echt genoeg is het natuurlijk nooit.