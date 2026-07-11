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'Jongens op fatbikes' mishandelen bezoeker Amersfoort Pride

Dan doen ze anders nou nooit, maar in het geval van Amersfoort vraag je er ook om!

een fatbike op een gaybrapad

In de wasmachine van het leven heeft een 'bezoeker van de Amersfoort Pride' een rondje extra gedraaid: hij is na zijn bezoek op z'n snuit getimmerd door een groepje snoeiharde heteroseksuelen die zó hetero zijn dat ze met de onderbroekjes aan onder de groepsdouche stappen. Meer specifiek: 'jongens op fatbikes'. Of, hoe de NOS dat noemt: 'meerdere jongens'. En dan weet u vast wel weer hoe laat het is, want die grote groep 'fatbikers' verpest het weer eens voor de welwillende kleine minderheid van de 'fatbikers'. Sad.

Tags: fatbikers, amersfoort, pride
@Mosterd | 11-07-26 | 19:00 | 174 reacties

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