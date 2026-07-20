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Één zwaluw maakt zomerse werkzaamheden Drentse Norgerbrug onmogelijk

FOTO (ANP): Niet de infrastructurele frustratie uit het verhaal

onschuldige boerenzwaluw

Sla uw vleugels uit en ga eens gezellig naar Drenthe, meer specifiek Noord-Drenthe. Dat lijkt een hartstikke leuk idee, maar dat is het niet. Niet omdat Noord-Drenthe doodsaai is, wel omdat Noord-Drenthe lijdt aan een broedende zwaluw en een EU-richtlijn die saampjes de werkzaamheden aan de Norgerbrug platleggen, zo lezen we in een kostelijk stuk van Dagblad van het Noorden. De zwaluw bouwt nestjes kennelijk sneller dan wij bruggen bouwen en legt bovendien meer eieren dan wij kinderen krijgen. Een vogel dus die u niet bij uw brug moet hebben en waar u normaliter hard 'ga eens gewoon weg' naar zou roepen, alleen wordt u dat verboden door de EU (die van 2200.000.000.000 euro) middels de Europese Vogelrichtlijn. Voor een gezellig dagje Noord-Drenthe is dus geduld vereist, geduld tot de vogel weer is gevlogen. Waarmee mooi blijkt dat één zwaluw nog geen Norgerbrug maakt (kon Nico de Haan dit nog maar meemaken). Maar gelukkig is het met alle andere bruggen in Nederland een stuk beter gesteld.

Tags: zwaluw, norgerbrug, brug, werkzaamheden
@Dorbeck | 20-07-26 | 19:00 | 69 reacties

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