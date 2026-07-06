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EINDELIJK. Probleemwolven mogen sneller worden afgeknald

Opgelostwolven

Goed nieuws voor iedereen behalve Dion Graus en probleemwolven: ze mogen van Landbouwstas Erkens, zoals aangekondigd, bij incidenten binnen enkele dagen worden afgeknald (geldt niet voor Dion Graus). Dit om het land veiliger en draaiende te houden en een eind te maken aan allerlei GEDOE en rechterlijke idiotie. Wolven zijn namelijk hellebeesten die koetjes/kalfjes, schapen, paarden (!) en andere wolven doodbijten, mensen aanvallen, ónze pannenkoeken opvreten en maar een beetje rondwandelen waar wij, mensen, willen rondwandelen. De nood was zo hoog dat Erkens het parlement passeert en gewoon doet wat hij moet doen: "Niets doen is geen optie meer." Pluim voor hem. Kogel voor de probleemwolf. Tranen voor Dion Graus. Dikke WIN voor Nederland.

Door Deze Doorbijter

stas erkens de tandjes
Tags: wolf , wolven, probleemwolf, afknallen
@Dorbeck | 06-07-26 | 09:30 | 185 reacties

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@Mosterd | 25-06-26 | 17:03 | 134 reacties
2 wolven naast elkaar zittend in het bos

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