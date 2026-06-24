Kijk. Lazen wij gisteren nog een kritiekloos stuk in de T. over een onderzoek van "het onafhankelijke bureau EcoJust" (= één milieu-activiste met kennelijk een goed PR-bureau) waaruit zou blijken dat "tientallen wolven in Nederland straffeloos gestroopt" worden (en wat dan nog?), vandaag is er beter nieuws te melden. Staatssecretaris Silvio Erkens (opzoeken, red.) is namelijk helemaal klaar met al die wolven, dat gezeik rechters de hele tijd en gaat zijn plan (SCHIETEN) desnoods zonder toestemming van de Tweede Kamer uitvoeren. "Als de Tweede Kamer niet voor de zomer in debat gaat over aangescherpte wolvenwetgeving, zal staatssecretaris Silvio Erkens (Landbouw) het parlement passeren en de wetgeving gewoon invoeren." Dat is misschien jammer voor wolvenvriend Dion Graus, maar fijn voor al die boeren/hardlopers/schoolkinderen die worden gebeten door een roofdier en dan van de rechter niks tegen dat roofdier mogen doen omdat dat roofdier in Nederland een beschermde status heeft. Misschien kan iemand daar eens een film over maken! Hoe dan ook. Doorbijten Erkens.