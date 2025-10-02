achtergrond

Springwolf mag niet worden afgeknald

Kun je een wolf straffen voor normaal gedrag?

Springwolf GW4003m mag niet worden afgeschoten, vindt de rechter. Springwolf is een andere wolf dan wolf Bram, die z'n tandjes in vrouwen en kinderen zet - wolf Bram mag derhalve wél worden afgeschoten. Nu heeft springwolf GW4003m (nog) geen mensen gebeten, maar wel heel veel schapen. Dat is nou eenmaal wat wolven doen. Het is dan ook een tikkie problematisch om die springwolf een probleemwolf te noemen; eigenlijk is het gewoon een normaalwolf. "De voorzieningenrechter oordeelt dat de provincie niet aannemelijk heeft gemaakt dat het doden van de wolf noodzakelijk is en dat er geen geschikte alternatieven zouden zijn." Wel springt springwolf doodleuk over wolfwerende probleemhekken. Maar! "De provincie heeft wel beoordeeld of er geschikte alternatieven zouden zijn, maar de mogelijke alternatieven zijn alleen op papier beoordeeld en niet in de praktijk uitgeprobeerd. Dat vindt de voorzieningenrechter niet voldoende. Zo wordt in andere landen, zoals Zweden en de Verenigde Staten, met grote tevredenheid gebruik gemaakt van onder meer flapperlinten." Flapperlinten! Welnu, die wolf komt vanzelf een keer een boer met een buks tegen en dan mag-ie slapen in de gierput. Probleem: opgelost!
Persbericht + uitspraak: HIERRR

Tags: wolf, dier, probleemwolf
@Mosterd | 02-10-25 | 17:00 | 171 reacties

