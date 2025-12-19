Probleemjoekel GW4655m alias Hubertus, prominent lid van de Laura Bromet Factie, mag van de rechter niet langer 'uit de populatie gehaald worden'. Hubertus viel in april een hardloopster aan die niet naar wolf whisperer Dion Graus had geluisterd. Eigen schuld dus. Sindsdien houdt de wolf zich niet meer bezig met mensen, schetst de voorzieningenrechter nu. "Met deze wolf zijn na april 2025 geen incidenten meer geweest. De wolf heeft geen mensen meer benaderd. Hij verblijft de laatste tijd overdag in een gebied waar weinig mensen (kunnen) komen en 's nachts jaagt hij op de Hoge Veluwe. (...) Daarom komt de voorzieningenrechter nu tot het oordeel dat de provincie onvoldoende heeft onderbouwd dat het doden van deze wolf nu (acht maanden later) nog steeds noodzakelijk is. Daarom bepaalt zij dat de Fauna Beheer Eenheid de wolf niet mag (laten) doden." Oftewel: geen doodstraf, wel tbs met voorwaarden. En altijd over z'n schouder kijken.