achtergrond

ingelogd als

lid

logout

word lid

nachtmodus

tip redactie

doneer

Pannekoeken voeren wolf pannekoeken

Straks krijgt een wolf nog darmkrampjes door al die Van Gilse schenkstroop op z'n schijven

wolf pannekoeken voeren

Die gore wolf in Epe heeft de hond van de schaapsherder al opgevreten (daar lopen nu twee kuddebeschermingshonden bij dus nu durft die miet niet meer) en nu is hij toe aan het toetje. PANNEKOEKEN. Nu zit er in de bossen bij Epe een uitstekend pannekoekenrestaurant en kennelijk zijn daar mensen die wolven pannekoekjes voeren. En zo gaat die wolf mensen associëren met vreten en is het geen wolf meer, maar gewoon een valse teirnghond die alleen maar meer vreten komt halen bij de mensen. De gemeente heeft bordjes opgehangen dat het beest niet gevoerd mag worden, ook geen pannekoeken. Maurice la Haye van de Zoogdiervereniging: "Als er signalen zijn dat een wolf gevoerd is, schiet het dier dan dood." Het is niet bekend of de wolf een voorkeur heeft voor stroop, poedersuiker, kaas+spek of alleen kaas.

Tags: wolf , epe , waf
@Mosterd | 25-06-26 | 17:03 | 112 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

COA Epe Dwangsom
2 wolven naast elkaar zittend in het bos

Over GeenStijl:

Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Heb je informatie of een verhaal dat belangrijk is voor GeenStijl?
Laat het ons weten. Jouw tip kan het nieuws zijn.
Wil je een document meesturen? Mail het naar redactie@geenstijl.nl.

Linktips:

Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur

GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.