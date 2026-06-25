Die gore wolf in Epe heeft de hond van de schaapsherder al opgevreten (daar lopen nu twee kuddebeschermingshonden bij dus nu durft die miet niet meer) en nu is hij toe aan het toetje. PANNEKOEKEN. Nu zit er in de bossen bij Epe een uitstekend pannekoekenrestaurant en kennelijk zijn daar mensen die wolven pannekoekjes voeren. En zo gaat die wolf mensen associëren met vreten en is het geen wolf meer, maar gewoon een valse teirnghond die alleen maar meer vreten komt halen bij de mensen. De gemeente heeft bordjes opgehangen dat het beest niet gevoerd mag worden, ook geen pannekoeken. Maurice la Haye van de Zoogdiervereniging: "Als er signalen zijn dat een wolf gevoerd is, schiet het dier dan dood." Het is niet bekend of de wolf een voorkeur heeft voor stroop, poedersuiker, kaas+spek of alleen kaas.