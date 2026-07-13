Scheidsrechter Rob Dieperink (38) dood
Tering
Gruwelijk. Scheidsrechter Rob Dieperink (38) is dood en dan hebben we een donkerbruin vermoeden hoe dat komt. Dieperink werd twee maanden in Londen geleden opgepakt op verdenking van aanranding van een zeventienjarige jongen. Hij was daar voor de wedstrijd Crystal Palace-Fiorentina in de Conference League. De zaak werd geseponeerd, maar Dieperink werd toch niet meegenomen naar het WK. Sinds 2017 was hij scheidsrechter in de Eredivisie.
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