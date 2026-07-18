Ja wacht even hoor. Hugo Borst schrijft een bikkelharde column waarin hij insinueert dat Go Ahead Eagles-fans medeverantwoordelijk zijn voor de dood van scheidsrechter Rob Dieperink. Daar heeft Go Ahead Eagles effe geen zin in, dus die sturen een briefje naar Hugo, die dat dan weer heel ongepast vindt. En pas dán gaat Hugo onderzoek doen of er daadwerkelijk iets naar Dieperink is geroepen (kennelijk, door 1 dronken idioot) en daarna zegt-ie tussen het jengelen over 'uberpestkop Trump' door ook nog dat Dieperink tóch wel uit het leven was gestapt omdat hij 'grote problemen' had, ondanks dat de familie van Dieperink nadrukkelijk heeft gevraagd om privacy. Wat een slecht verhaal man.