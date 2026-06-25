Tunesië. De laatste, immense horde op weg úít de poulefase, op weg náár meer, zoveel meer. En hoewel de meteorologische voortekenen in ons land Tunesië gunstig gezind lijken, is de voorspelling van onweer en regen in Kansas (GAAT HET WEL DOOR??) juist aardig bekend voor Oranje. Maar voor wie denkt dat we na twee wereldwedstrijden al door zijn en dat Tunesië niks voorstelt omdat ze een keer een corner over de achterlijn schoten, verkeerd ingooiden, dik verloren van Zweden, dik verloren van Japan en in het geheel niet kunnen voetballen: laat u toch geen zand in de ogen strooien door de in het verleden (niet) behaalde resultaten van Tunesië. 'Onderschat ze niet!' zou Arno Vermeulen of welke vrouwelijke analist dan ook roepen. En voor een keer zijn we het met ze eens. Ofschoon Koemans masterplan als een tierelier loopt, de Tunesiërs hebben op hun beurt alle krachten kunnen sparen om de Leeuw in z'n hempie te zetten - daar is het dat volk om te doen. Maar tijdens deze plak- en Oranjenacht schoppen we de Tunesiërs onverbiddelijk hard terug naar hun eigen land, met een klinkende 4-0. Valt u voordien of tijdens de pot onverhoopt in slaap dan telt dat als landverraad. Zij spelen vandaag, wij kijken morgen (snapt u), en tot 01.00 uur kunt u hieronder lekker opzweepliederen luisteren.

Update - Bij Ecuador tegen Duitsland kunt u zien wat een vrouwelijke scheidsrechter vermag. Staat ons straks ook te wachten. En dan is die van ons nog burritovreter ook.

Update - Het is beginnen! Niet de wedstrijd maar de regen. Perstent Kansas City ondertussen ontruimd. BESCHERM WILLEM VISSERS!