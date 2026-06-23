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JA. The Rest Is History over het NEDERLANDSE VOLKSLIED

De twee groten over de grootste

De culturele software waar dit kutland op draait is natuurlijk ten diepste onserieus, alles slaat nergens op en niks slaat ergens op. Maar temidden van dit ondoenlijke drijfzand hebben we nog één reliek dat ons bovenluiks houdt: het Volkslied. Misschien wel de vreemdste tekst van alle volksliederen, maar sowieso de beste uithaal. Bovenstaand doorgelicht en geduid door de beste geschiedenisleraren die we nooit hadden. Doe er uw voordeel mee.

NEDERLANDJE

Tags: The Rest is History, Volkslied, Nederlands
@Spartacus | 23-06-26 | 20:00 | 62 reacties

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