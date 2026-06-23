De culturele software waar dit kutland op draait is natuurlijk ten diepste onserieus, alles slaat nergens op en niks slaat ergens op. Maar temidden van dit ondoenlijke drijfzand hebben we nog één reliek dat ons bovenluiks houdt: het Volkslied. Misschien wel de vreemdste tekst van alle volksliederen, maar sowieso de beste uithaal. Bovenstaand doorgelicht en geduid door de beste geschiedenisleraren die we nooit hadden. Doe er uw voordeel mee.