Schilderswijk weer dolblij na zege Marokko, waarschijnlijk ONZE volgende tegenstander
Schilderswijk is toch wel de gezelligste wijk van Marokko
Wegsturen had weinig zin. Mensen nu de kruising op hier in de #Schilderswijk na winst van #Marokko. pic.twitter.com/ugfBwKICKh— Owen (@_owenobrien_) June 25, 2026
Was gisteren weer een vrolijke bedoening (ja wacht maar tot ze verliezen) in de Haagse Schilderswijk na de wedstrijd van Nederland-B. Er staat wel een beetje popo in de buurt, maar dat zijn van die lulletjes met helmpjes op fietsjes. Die durven niks te doen, want dan worden ze uitgelachen & in hun gezicht getuft. Omdat Marokko met 4-2 heeft gewonnen van Haïti is dat land in de nacht van maandag op dinsdag waarschijnlijk de volgende tegenstander van Oranje - hoeven wij vannacht alleen nog maar effe een paar goaltjes te maken tegen het armzalige Tunesië. Burgemeesters zijn nu al doodsbang - dat wordt lachen!
Stadionverbod!
Dima Maghreb op de #Schilderswijk in #DenHaag. Groot feest na overwinning #Marokko. pic.twitter.com/ugI7AeX3YU— Owen (@_owenobrien_) June 25, 2026
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