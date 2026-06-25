Was gisteren weer een vrolijke bedoening (ja wacht maar tot ze verliezen) in de Haagse Schilderswijk na de wedstrijd van Nederland-B. Er staat wel een beetje popo in de buurt, maar dat zijn van die lulletjes met helmpjes op fietsjes. Die durven niks te doen, want dan worden ze uitgelachen & in hun gezicht getuft. Omdat Marokko met 4-2 heeft gewonnen van Haïti is dat land in de nacht van maandag op dinsdag waarschijnlijk de volgende tegenstander van Oranje - hoeven wij vannacht alleen nog maar effe een paar goaltjes te maken tegen het armzalige Tunesië. Burgemeesters zijn nu al doodsbang - dat wordt lachen!