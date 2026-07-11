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Kaarten voor de Zwarte Cross uitdelen in het StamCafé

Met afstand het leukste festival van Nederland

De roeiende Noren & doorgesnoven Argentijnen laten we vanavond maar even in hun sop gaarcoken en dan aandacht voor het volgende: het leukste, gezelligste, raarste en ruigste festival van Nederland KEERT TERUG. We voelen ons als importknuppels in de Randstad zó thuis in het Verre Oosten dat we sinds jaar en dag rondhobbelen op de Zwarte Cross - vroeger nog gewoon als bezoeker met afgeragde vouwwagen toen de Jovinks vermomd als de Ayatollahs met gruizige knettergekrock de katse campingtent afbraken, later (nu) ook als corporate mediadinges. Tom Staal gaat tegenwoordig streamend, lullend, kletsend en crossend over dat terrein EN JULLIE KUNNEN MEE! Wat is er nou leuker om zélf te zien hoe stuntmannen zichzelf óver de Megatent laten katapulteren, een bult bier te drinken op rare plekken, te rammen bij de Dropkick Murphys, te rocken bij Eli 'Paperboy' Reed (later deze week: Mosterds Muziektips), te rauzen bij Bökkers en natuurlijk allerlei krankzinnige creaties over de crossbaan te zien stuiven? Helemaal niks! Wij van GeenStijl geven een zooi gratis & voor niks Zwarte Cross-weekendtickets (+camping) in setjes van 2 weg. Enige voorwaarde: je moet GeenStijl Premium zijn en als je dat niet bent kun je dat HIERRRR worden. Slechts een paar euro per maand dus je kunt het ook rustig een maandje proberen. Wil jij 2 weekendtickets voor de Zwarte Cross? Mail effe je username naar michiel@geenstijl.nl en onze Paarse Broek neemt contact met je op - bij veel animo gaan we loten. En onthoud: gang is alles!

Dit was vorig jaar

Tags: zwarte cross, zoepen, feest
@Mosterd | 11-07-26 | 22:00 | 204 reacties

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