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Hoera BLONDE ON BLONDE 60 jaar

Dorbeck is een tergende verrader, Bob Dylan is de grootste ooit

Mensen allemaal van harte gefeliciteerd. Het is niet het beste album ooit, het is niet eens het beste album van Bob Dylan - dat is Blood on the Tracks. Maar Blonde on Blonde is het creatieve hoogtepunt, een poëtisch meesterwerk in een tijd waarin 'rockmuziek' vooral over zo min mogelijk ging. Artistiek, fascinerend, grensverleggend, revolutionair als eerste klassieke dubbelaar. 24 was hij nog maar, de meester, en eigenlijk moet u dit kwijlverhaal helemaal niet lezen, en luisteren naar de losse nummertjes hier evenmin. Stap in de auto, kachel door Drenthe (geen idee), zoek een bestemming en laat u meevoeren door Alle 14 Goed.

Tags: blonde on blonde, bob dylan, feest
@Mosterd | 20-06-26 | 15:30 | 87 reacties

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