MUZIEK! Bob Dylan, Herman van Veen, Florence + The Machine, Greensky Bluegrass & meerrrr
Ja luister maar weer
Jaaaaaaa lieve mensen daar zijn we weer met de wekelijkse verzameling verse muziekprut, met als belangrijkste release een nieuwe box in de Bootleg Series van Bob Dylan, maar die hebben we hier al besproken dus kunnen we lekker kort verder met de contemporaine TROEP waar we dubbel en dwars suïcidaal van worden. Een nieuwe Florence + The Machine bijvoorbeeld, waarbij frontvrouw Florence weer eens haar nakie tevoorschijn tovert, en daarbij heel ingewikkeld doet in de Ierse heuvels. De muziek doen we pertinent niet aan maar het maakt de kijkervaring wel aardig. Voorts Guided by Voices, dat is indierock, en van indierock daalt ons libido steevast tot onder het nulpunt. Vanavond zin schatje? Nee hoor, mijn libido is -2. Wel aardig is Greensky Bluegrass, alleen maar omdat het bluegrass is. Tot slot van Nederlandse bodem: PLUS, van Herman van Veen, op wie we niet boos kunnen blijven, al zijn we welbeschouwd ook nooit boos op 'm geweest. Zijn grootste misdaad is de creatie van Babette van Veen, die we vanaf 1990 even gedoogden als de vriendin van Arnie Alberts, maar toen ze later foekiefoekie deed met vader Robert Alberts verachtten met alles wat we in ons hadden. Bovendien kan ze niet zingen. Doei!
Florence + The Machine
Greensky Bluegrass (nou ja, bluegrass dus)
Guided by Voices (indie)
Laura Cox (rocky zinger-zangrijter)
The Belair Lip Bombs (indie)
Lunatic Soul (rock)
Cat Burns (erg Britse zinger-zangrijter)
Luvcat (rock)
Charlatans (rock)
Saintseneca (folk, klinkt prima, beetje Conor Oberst)
Shlomo (vaag)
Chat Pile (lo/fi gedoe)
Creeper (weird)
Lydia Lucy (americana)
Avatar (GU)
Despised Icon (GU)
Moonspell (GU)
Mystic Circle (GU)
Primitive Man (GU)
Stillbirth (GU)
Hollandse bonustrack
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
STAMCAFÉ MET MUZIEK! Ed Sheeran, urinezuurspiegel verhogend
Luister maar, in het Stamcafé
Uw muzikale routeboek voor de Zwarte Cross 25
Scheelt weer koekeloeren op het Blokkenschema - tevens StamCafé
Brian Wilson gestopt met rocken
Beach Boys-baas (BBB) dood