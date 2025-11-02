Jaaaaaaa lieve mensen daar zijn we weer met de wekelijkse verzameling verse muziekprut, met als belangrijkste release een nieuwe box in de Bootleg Series van Bob Dylan, maar die hebben we hier al besproken dus kunnen we lekker kort verder met de contemporaine TROEP waar we dubbel en dwars suïcidaal van worden. Een nieuwe Florence + The Machine bijvoorbeeld, waarbij frontvrouw Florence weer eens haar nakie tevoorschijn tovert, en daarbij heel ingewikkeld doet in de Ierse heuvels. De muziek doen we pertinent niet aan maar het maakt de kijkervaring wel aardig. Voorts Guided by Voices, dat is indierock, en van indierock daalt ons libido steevast tot onder het nulpunt. Vanavond zin schatje? Nee hoor, mijn libido is -2. Wel aardig is Greensky Bluegrass, alleen maar omdat het bluegrass is. Tot slot van Nederlandse bodem: PLUS, van Herman van Veen, op wie we niet boos kunnen blijven, al zijn we welbeschouwd ook nooit boos op 'm geweest. Zijn grootste misdaad is de creatie van Babette van Veen, die we vanaf 1990 even gedoogden als de vriendin van Arnie Alberts, maar toen ze later foekiefoekie deed met vader Robert Alberts verachtten met alles wat we in ons hadden. Bovendien kan ze niet zingen. Doei!