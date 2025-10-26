achtergrond

MUZIEK! Serj Tankian van SOAD, Soulfly & meerrrr

Luister maar weer

Eerst over System of a Down: toch zeker een van de beste en gruwelijkste metal(?)bands van de afgelopen jaren, zo niet decennia, en dan toch niet vanwege die schreeuwer van een Daron Malakian (hoe hij ook wordt gezien als het brein van de groep), maar toch vooral door die fenomenale Serj Tankian, die eigenlijk Սերժ Թանգյան heet. Nu gaat onze favoriete Armeniër (weer eens) solo met 'Covers, Collaborations & Collages' waaronder een cover van CHRIS DE BURGH, van Don't pay the ferryman, Lady in red maar ook I'm counting on you. We zijn echt helemaal goor en bovendien in de war. Ook een nieuwe van Soulfly, groetjes aan GU, en meer. Cheers.

Soulfly

Joshua Hedley (countryswing, leuk voor Peter Kwint)

Billy Currington (God is great, beer is good)

Jim White (van Dirty Three met Warren Ellis van Nick Cave)

Brandi Carlili (zinger-zangrijter)

Circa Waves (indie)

Psychonaut (soort ambient rock)

Spiritual Cramp (punk)

Just Mustard (wel leuke bandnaam)

Daniel Caesar (niet de salade)

Machine Girl (elektro)

Mammoth (rock)

Artemas (gedoe)

The Acacia Strain (GU)

Conjurer (GU)

Dayseeker (GU)

Leprous (Live in Tilburg!)

Them (GU)

INGEZONDEN: THE MIDLIFERS

Hoi team Geenstijl,

Wij zijn The Midlifers, een vrienden band uit Haarlem. Een stel veertigers (+) met vrouwen, kinderen, hond + Volvo (of andersom) en een kapotte robotmaaier. Onze 1e single Jo is net uit en is de soundtrack van een midlifecrisis.

Perfect voor Geenstijl zou je zeggen..

Punk-Pop-Rockende groet,

Tags: serj tankian, system of a down, muziek
@Mosterd | 26-10-25 | 20:00 | 25 reacties

