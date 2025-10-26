Eerst over System of a Down: toch zeker een van de beste en gruwelijkste metal(?)bands van de afgelopen jaren, zo niet decennia, en dan toch niet vanwege die schreeuwer van een Daron Malakian (hoe hij ook wordt gezien als het brein van de groep), maar toch vooral door die fenomenale Serj Tankian, die eigenlijk Սերժ Թանգյան heet. Nu gaat onze favoriete Armeniër (weer eens) solo met 'Covers, Collaborations & Collages' waaronder een cover van CHRIS DE BURGH, van Don't pay the ferryman, Lady in red maar ook I'm counting on you. We zijn echt helemaal goor en bovendien in de war. Ook een nieuwe van Soulfly, groetjes aan GU, en meer. Cheers.