MUZIEK! Marcus King, SONS, Biffy Clyro, Jeff Tweedy, Amanda Shires & meerrrr
Nou luister maar weer dan
Bluesrockbaasje Marcus King heeft een nieuwe plaat, maar sinds iemand (al eerder gememoreerd) de link legde met Waylon zijn we verneukt. Er is een punkbeuker van de Belgische beukers van SONS, die weliswaar wat minder beuken dan anders maar dat is dan weer omdat ze zo wat mainstreamer gebeukt kunnen worden (als u begrijpt wat we bedoelen), Jeff Tweedy van Wilco brengt een soloalbum uit en alles wat Jeff Tweedy maakt is goud, de blotebuikrockers van Biffy Clyro hebben weer wat nieuws en dan is er ook nog de break-upplaat van Amanda Shires (van de Highwoman), die met americanafenomeen Jason Isbell vree, maar scheidde en nu duidelijk wil maken dat het haar niks (meer) kan verrotten. Nou ja, en nog VEEL MEER, na de klik.
Jeff Tweedy
Sons (punk)
Biffy Clyro (blotebastenrock)
Amanda Shires
Hardy (country)
Cate le Bon (experimental gedoe)
White Reaper (punk)
The Living End (punk)
Tom Skinner (jazz)
Neko Case (zang)
Shiner (snoeien)
Hunny (rock)
Colbie Caillat (zoetsappige fentanyl)
Geese (prima rock)
Robert Plant (ja u weet wel, van die Stairway)
Glaive (hyperpop)
Doja Cat (popicoon)
Rainbow Kitten Surprise (rock)
Coach Party (hysterie)
Amorphis (GU)
Dying Wish (GU)
PRESIDENT (GU)
Rage (GU)
Revocation (GU)
Geen idee wat dit is
Reaguursels
