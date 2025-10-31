Wij dachten dat het zenit van de muziek zo eind jaren 60 lag maar vergeet dat idiote idee, VANDAAG beleven de levenden de release van een iconisch nummer van een nu al legendarisch rapduo: Bergwijn en Promes schenken ons 'VATO'. Het duo voormalige(?) buitenspelers steekt daarmee John en Paul, Keith en Mick, Nicks en Buckingham en Paul en Art Simon naar de kroon met teksten als: "Ben aan het winnen ook als ik verlies, ben aan het winnen ook als ik verlies." Een zin die alleen bedacht kan worden door Quincy Promes want die heeft die zin gelééfd, die jongen heeft zo ontzettend veel en vaak verloren dat hij zichzelf met recht een echte winnaar mag noemen. Eindelijk kan Bohemian Rhapsody weggestemd worden in de Top2000. Bob Vylan wie? De Nobelprijs voor de Literatuur is een te bescheiden waardering voor deze muzikale helden. Wij weten wel wat we gaan doen dit weekend: grote sigaar, fles wodka erbij, ringen om de vingers, ketting om de nek en VATO aan op standje MAX in onze onze Bentley, Ferrari of RR.