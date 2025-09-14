achtergrond

STAMCAFÉ MET MUZIEK! Ed Sheeran, urinezuurspiegel verhogend

Luister maar, in het Stamcafé

Maar eerst: de Megamix

We doen in onze wekelijkse muziekrubriek eigenlijk nooit aan die hyperpopulaire mainstreampo(e)p, al zullen we voor Ed Sheeran toch echt een uitzondering moeten maken. De man (34) is een van de allergrootste sterren van het moment, verkoopt gigantische zalen uit, verdient bakken met geld, wordt op alle radiozenders gedraaid én iedereen vindt 'm zo lekker gewoon gebleven. Z'n nieuwe plaatje Play heeft reeds honderden miljoenen 'plays' op Spotify, maar: wie zijn die mensen? Ieder nummer, ieder refrein, ieder riffje, ieder zanglijntje: het is allemaal zo bloedverzengend saai, voorspelbaar, inwisselbaar en nikszeggend. Het is kak geperst op een cd en we krijgen er uitschieters in onze urinezuurspiegel van. Als we deze rood-witte Humberto-kloon in een clipje met z'n lachsnuit op zo'n brommer zien zakt de muzikale moed ons weer dubbel en dwars in de schoenen. Toevallig zitten we nu even lekker in een Elvis Costello-fase en we raden iedereen dan ook aan om die nieuwe van Ed Sheeran lekker in de prullenbak te flikkeren en de volgende vier albums van Elvis Costello te draaien: This Year's Model (1978), Armed Forces (1979), Imperial Bedroom (1982) en, welja, Blood & Chocolate (1986). Meer nieuwe muziek na de klik!

Silverstein

Josh Ritter (zinger-zangrijter)

Jens Lekman (heppie de peppie)

Baxter Dury (hyper-Britse indie)

Dance Gavin Dance (beukrock meets poppunk meets emo)

John Carter Cash (zoon van)

The Chameleons (soort 70s rock)

Sophie Ellis-Bextor (weer geen gitaren zeker?)

Twenty One Pilots (pop)

Ruston Kelly (Nashvilliaans)

Teenage Bottlerocket (punk)

Starset (rock)

Tired Radio (schraap-punk)

The Rasmus (In the shadoooooowwwwwssss)

I See Stars (weird)

Liquid Mike (rammen)

Maruja (rock)

Guerilla Toss (rock)

Michael Hurley (folk)

BTBAM (GU)

Demon Hunter (GU)

Lorna Shore (extreem GU)

Tags: muziek, ed sheeran, elvis costello, stamcafe
@Mosterd | 14-09-25 | 22:00 | 159 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

