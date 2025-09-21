Was al een beetje bekend omdat Volkskrant-journalist Gijsbert Kamer z'n mond voorbij had gepraat op de Blauwe Hel maar nu is het definitief: een nieuwe uitgave in de vermaarde Bootleg Series van Bob Dylan, waar hij niet eerder uitgegeven muziek, outtakes, alternatieve takes en liveopnamen de wereld in slingert - vaak nog beter en fijner dan het origineel. Nummer 18 alweer, dit keer met thema de jaren 1956 tot 1963, wat inhakend dus op de film A Complete Unknown. Het verhaal: "Through The Open Window tells the story of Dylan’s emergence and maturation as a songwriter and performer, from Minnesota to the Greenwich Village bohemia in the early 1960s. Arriving amidst a global resurgence in appreciation for Dylan, the collection includes rare Columbia Records outtakes, recordings made at club dates, in tiny informal gatherings, in friends’ apartments, and at jam sessions in long-gone musicians’ hangouts. Many of the recordings are exceedingly rare; others have never been presented in any form." Leuk voor de fans en sowieso veel leuker dan Bob Vylan, al hebben early Dylan en contemporaine Vylan met z'n geschreeuw natuurlijk ook overlappen qua maatschappelijk engagement. Enfin, doe ons die met een D maar, meer nieuwe muziek: Nine Inch Nails, een zwik punk en wat helse herrie voor GU.