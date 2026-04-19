Tijd om te voeballe en daarvoor gaan we over naar de Kuip. Niet voor Feyenoord, gelukkig voor de kijker, maar voor de BEKERFINALE tussen Alkmaar Zaanstreek en de Nijmegen Eendracht Combinatie. Aan de ene kant de topper onder de subtoppers, Kees Smit United onder leiding van Leroy Echteld. Aan de andere kant de hemelbestormers van Dick Schreuder, die zo'n opvallende tactiek hanteert dat er al een paar maanden analyse-video's verschijnen met titels als 'How a Small Dutch Team is Revolutionising Attacking Football'. Het fonkelt en flitst bij NEC met gasten als Sano en Chery, gasten die trouwens stuk voor stuk meer verdienen dan de club een jaar of 10 geleden per seizoen kon uitgeven maarja dat kan allemaal als je een excentrieke multimiljonair achter de club hebt staan. Over clubbeleid gesproken, daar is AZ dus totale kampioen in, in zo'n mate zelfs dat allemaal andere clubs zich nu willen omvormen naar het AZ-model en er in Alkmaar zelfs wordt gegeken naar het opkopen van andere clubs om een soort AZ City Group te vormen. We zien met talenten als Kees Smit en Mexx Meerdink dat een voedingsbodem voor jong talent creëren... ACH BOEIE. Waar hebben we het over. Het wordt KNOKKEN om die dennenappel en GENIETEN geblazen. AZ kan van een prima seizoen alvast (ze gaan wellicht ook nog de Conference League winnen, red.) een topseizoen maken, NEC kan na 5 verloren finales hun eerste grote prijs binnenslepen, de nummer 9 van de Eredivisie kan als de bekerwinnaar maximaal vijfde in de competitie wordt de play-offs halen EN DAT IS OOK NIET ONBELANGRIJK. Bal rond. Wedstrijd 90 minuten. Bier koud. LET'S GO.

Update 01' - Vertraagd begonnen want rook BELEVING